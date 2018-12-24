Фінський Санта вирушив у святкову мандрівку [ Редактировать ]
А фінський Санта - Йоулупуккі працює за графіком. Уже запряг оленів у санчата, спакував подарунки, і вирушив у щорічну подорож навколо світу.
З офіційної резиденції - містечка Рованіємі в Лапландії, Йоулупуккі проводжали вірні помічники - ельфи. Зібралися й кілька сотень дорослих і дітей попри морозну погоду. Щоб привітати кожного, Санті у святковій мандрівці доведеться подолати 450 мільйонів кілометрів.
Як свідчить одна з легенд, у Санти є величезний чарівний ключ, яким Йоулупуккі уповільнює хід годинника і на своїх оленях встигає об'їхати весь світ.
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