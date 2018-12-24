Чергове засідання у справі екс-нардепа Миколи Мартиненка перенесли. Сьогодні Шевченківський райсуд столиці мав продовжити розгляд по суті. Клопотання про відтермінування подала сторона обвинувачення. Причина - у прокурорів вихідний. Адвокати Мартиненка вважають, що справу навмисно затягуюють.

"Показовий старт затягування цієї кримінальної справи. Це вперше, коли прокурор не з'явився, точніше - на половину з'явився, підтримав дивне клопотання. Вони бояться логічної розв'язки. А вона тільки одна буде, я переконаний -це буде виправдовувальний вирок, тому що жодних доказів у цій кримінальній справі немає і ми з кожним судовим засіданням - переконуємося", - говорить Петро Бойко, адвокат.