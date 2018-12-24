Суд Києва переніс розгляд справи Миколи Мартиненко [ Редактировать ]
Чергове засідання у справі екс-нардепа Миколи Мартиненка перенесли. Сьогодні Шевченківський райсуд столиці мав продовжити розгляд по суті. Клопотання про відтермінування подала сторона обвинувачення. Причина - у прокурорів вихідний. Адвокати Мартиненка вважають, що справу навмисно затягуюють.
"Показовий старт затягування цієї кримінальної справи. Це вперше, коли прокурор не з'явився, точніше - на половину з'явився, підтримав дивне клопотання. Вони бояться логічної розв'язки. А вона тільки одна буде, я переконаний -це буде виправдовувальний вирок, тому що жодних доказів у цій кримінальній справі немає і ми з кожним судовим засіданням - переконуємося", - говорить Петро Бойко, адвокат.
по теме
У столиці підбили підсумки роботи нового Верховного суду України
Рівно рік тому почав працювати новий Верховний суд України. Сьогодні в Києві підбивали підсумки. Голова суду Валентина Данішевська зазначила, що за цей час судді розглянули вже більше 80 тисяч справ. А всього на розгляді Верховного суду більше 150 тисяч
Романа Насірова поновили на посаді голови ДФС
Колишнього голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова поновили на посаді. Таке рішення напередодні ухвалив Окружний адміністративний суд Києва. І наказав виплатити йому 184 тисячі гривень компенсації
Кримчанин Енвер Мамутов отримав 17 років колонії
17 років колонії суворого режиму такий вирок оголосив сьогодні російський суд кримчанину Енверу Мамутову. Ідеться про так звану справу "Хізбут-Тахрір"
Російський суд оголосив вирок фігурантам справи "Хізб ут-Тахрір"
Кремль визнав мусульманську організацію "Хізб ут-Тахрір" терористичною, і тепер переслідує кримських татар за участь у цьому об'єднані
Российского певца не пустили в Украину
Известного российского певца не пустили в Киев