"Поверніть нас додому": полонений моряк написав листа в Україну [ Редактировать ]
"Поверніть нас додому": наймолодший полонений моряк написав із російського СІЗО. Андрій Ейдер у листі розповів про стан свого здоров'я. За його словами, рани затягуються, ходити сходами ще важко, але йде на поправку.
Умови перебування назвав "нормальними". А ще зазначив, що хочеться швидше повернутися. Звернення завершив привітанням із прийдешніми святами.
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