"Поверніть нас додому": наймолодший полонений моряк написав із російського СІЗО. Андрій Ейдер у листі розповів про стан свого здоров'я. За його словами, рани затягуються, ходити сходами ще важко, але йде на поправку.

Умови перебування назвав "нормальними". А ще зазначив, що хочеться швидше повернутися. Звернення завершив привітанням із прийдешніми святами.