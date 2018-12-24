Загадка дронів. Під Лондоном досі розшукують зловмисників, які заблокували роботу другого за величиною британського аеропорту. Через польоти дрона довелося скасовувати рейси, постраждали сотні тисяч людей. Чому так важко знайти порушників - у матеріалі нашого британського кореспондента Світлани Чернецької

Від будинку до будинку ходять агенти Скотланд-Ярду у пошуку будь-яких зачіпок. До поліції надійшло понад сотню повідомлень про польоти дрону чи навіть кількох біля аеропорту Гатвік. Але прориву у розслідуванні так і нема.

"Ми залучили всі сили до розслідування цього інциденту. Нам вдалося знайти пошкоджений дрон недалеко від аеропорту. Зараз його обстежуємо та перевіряємо, чи дійсно цей апарат причетний до інциденту. Ми досі розглядаємо всі можливі варіанти", - говорить Джесон Тінглі, голова поліції Сассексу.

Напередодні детективи затримали подружжя 47 та п'ятдесяти чотирьох років, що живе поблизу летовища. Добу їх протримали у відділку, а потім відпустили. Алібі обидвох підтвердилося і зараз поліція впевнена - вони не причетні до інциденту.

Ось такий невеличкий апарат чи схожий на нього - виявився величезною загрозою для другого за розміром аеропорту країни. В Британії польоти дронів заборонено в радіусі кілометра від злітних смуг. Адже зіткнення літака з таким апаратом може стати причиною катастрофи.

Півтори доби було скасовано усі рейси. Сто сорок тисяч людей не змогли дістатися своїх домівок. Деякі ночували на підлозі в очікуванні вильоту. Рейси на приліт перенаправляли до інших аеропортів - навіть до Парижа та Амстердама.

"Я цілу ніч простояла в черзі, аби дізнатися хоч якусь інформацію про свій рейс. Нам ніхто не запропонував місця, де можна переночувати, тож довелося спати у кріслі".

Нині літаки знову літають із Гатвіка. Це стало можливим лише після того, як залучили секретну армійську технологію для захисту аеропорту. Втім, летовище ще досі не готове до роботи за розкладом. Гатвік оголосив нагороду у 60 тисяч фунтів за інформацію про зловмисника. За порушення правил цивільної авіації та нараження на небезпеку пасажирів - йому загрожує до 5 років за гратами.