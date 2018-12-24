Різко зросла кількість загиблих унаслідок руйнівного цунамі в Індонезії. У Національному управлінні зі стихійних лих заявили про триста сімдесят три жертви. Понад сто двадцять людей зникли безвісти. Поранених півтори тисячі. В українському МЗС повідомляють - наших громадян серед загиблих немає. Що тепер відбувається в постраждалому регіоні - розкаже Ірина Іванова.

Рибальське селище Лабуан розташоване на західному узбережжі індонезійської провінції Бантен. Після удару стихії тут запанував хаос. Уламки будинків - усуміш із особистими речами, залізяччям і потрощеною технікою. Жителі змушені буквально продиратися крізь завали до пунктів допомоги. Першими відгукнулися громадські та релігійні організації.

"Слава Богу, що ми вже в безпеці. Допомога надходить від громади та місцевої влади, а от від уряду - поки нічого не отримували", - говорить Джаджам, голова місцевої громади.

Рятувальні роботи тривають і вдень, і вночі. Надзвичайники та волонтери розбирають завали, розчищають дороги, відновлюють інфраструктуру й шукають людей, яких знесло несамовитими хвилями. Усі місцеві лікарні переповнені, постраждалих з легкими травмами намагаються якнайшвидше виписати або ж перевести до інших закладів.

"Наша лікарня - проміжна, сюди доправляють пацієнтів з інших шпиталів. Зараз у нас 42 постраждалих, і всі вони потребують допомоги фахівців", - говорить Рахмад Фітріяді, головний лікар.

Стихія вдарила по центральній частині архіпелагу в суботу ввечері. Гігантські 20-метрові хвилі ринули на узбережжя, знищивши сотні будинків та машин. Пошкоджено три з половиною сотні суден і з десяток готелів. Багато хто з мешканців у цей час був удома. На пляжі саме виступала популярна місцева поп-група, тож зібралося чимало молоді. Концертний майданчик перетворився на пекло.

"Десь о пів на десяту вечора до виступу вийшов гурт "Севентін". Аж раптом я побачив воду, що йшла з-за сцени. Буквально за 10 метрів за нею був пляж. Я кинувся тікати, але вода підхопила мене й понесла", - говорить Дестіаван, постраждалий.

На думку фахівців, причиною цунамі стало виверження вулкана Анаккракатау. Індонезія розташована в сейсмонестабільному регіоні. Рухи земної кори тут час від часу провокують смертоносні катаклізми. У вересні через цунамі, спричинене землетрусом, загинуло близько півтори тисячі людей.