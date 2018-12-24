Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев, которые празднуют Рождество по григорианскому календарю.

Поздравление Порошенко опубликовано на сайте Администрации президента.

"Мы с вами были свидетелями рождения автокефальной православной церкви Украины, а сегодня здесь собрались католики и протестанты. Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку в получении независимой от Москвы и признанной мировым православием украинской церкви. У нас нет и не будет государственной церкви. Зато существует настоящая религиозная свобода, которую мы все бережно храним. При всем разнообразии нас объединяют Украина и вера в рождение и воскресение нашего Господа Иисуса Христа", - заявил Порошенко.

Глава государства в обращении к украинцам отметил, что "хотя нам угрожает враг, хотя нашу страну и наш народ хотят поработить другие, у нас нет страха".

"Мы радуемся, потому что родившийся Иисус утешает и окутывает нас своей любовью", - сказал президент и вспомнил слова апостола Павла, который написал: "Если за нас Бог, то кто же против нас".

"Я верю, что с Иисусом мы обязательно победим ненависть и зло, Христос родился - и на земле мир. Рождество - это праздник надежды на лучшее, окутанный таинственностью и семейным теплом. В Вифлеемский пещере Господь пришел в этот мир и начал свой земной путь ради нашего спасения", - отметил Порошенко.

О католических и православных особенностях празднования читайте в нашем материале.