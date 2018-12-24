"У нас нет страха": Порошенко поздравил христиан с католическим Рождеством [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев, которые празднуют Рождество по григорианскому календарю.
Поздравление Порошенко опубликовано на сайте Администрации президента.
"Мы с вами были свидетелями рождения автокефальной православной церкви Украины, а сегодня здесь собрались католики и протестанты. Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку в получении независимой от Москвы и признанной мировым православием украинской церкви. У нас нет и не будет государственной церкви. Зато существует настоящая религиозная свобода, которую мы все бережно храним. При всем разнообразии нас объединяют Украина и вера в рождение и воскресение нашего Господа Иисуса Христа", - заявил Порошенко.
Глава государства в обращении к украинцам отметил, что "хотя нам угрожает враг, хотя нашу страну и наш народ хотят поработить другие, у нас нет страха".
"Мы радуемся, потому что родившийся Иисус утешает и окутывает нас своей любовью", - сказал президент и вспомнил слова апостола Павла, который написал: "Если за нас Бог, то кто же против нас".
"Я верю, что с Иисусом мы обязательно победим ненависть и зло, Христос родился - и на земле мир. Рождество - это праздник надежды на лучшее, окутанный таинственностью и семейным теплом. В Вифлеемский пещере Господь пришел в этот мир и начал свой земной путь ради нашего спасения", - отметил Порошенко.
О католических и православных особенностях празднования читайте в нашем материале.
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