В результате сильного снегопада на Житомирской трассе на въезде в Киев развернуло фуру, которая преградила все полосы движения и полностью заблокировала движение по трассе.

Как сообщает "24 канал", авария произошла со стороны Житомира, перед поворотом на село Чайки.

На месте аварии образовалась пробка.

"Сейчас все машины, которые находятся на трассе, стоят в пробке. Люди идут в Киев пешком. В пробке стоит и много фур. Грузовики в столицу, несмотря на снег, пускают", - говорится в сообщении.

В пределах Киева движение транспорта также усложнилось из-за снегопада, который начался вечером, самые большие пробки традиционно собрались в центре столицы.

Ранее писали, что на днях в центре Киева произошло крупное ДТП.