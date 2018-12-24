На Житомирской трассе развернуло фуру: въезд в Киев заблокирован [ Редактировать ]
В результате сильного снегопада на Житомирской трассе на въезде в Киев развернуло фуру, которая преградила все полосы движения и полностью заблокировала движение по трассе.
Как сообщает "24 канал", авария произошла со стороны Житомира, перед поворотом на село Чайки.
На месте аварии образовалась пробка.
"Сейчас все машины, которые находятся на трассе, стоят в пробке. Люди идут в Киев пешком. В пробке стоит и много фур. Грузовики в столицу, несмотря на снег, пускают", - говорится в сообщении.
В пределах Киева движение транспорта также усложнилось из-за снегопада, который начался вечером, самые большие пробки традиционно собрались в центре столицы.
Ранее писали, что на днях в центре Киева произошло крупное ДТП.
по теме
В Киеве Mercedes влетел в автобус: погибшую вырезали из авто (видео)
В Киеве на проспекте Леся Курбаса на путепроводе произошло смертельное ДТП
ДТП у Києві: поліцейське авто "знесло" пішохода з тротуару
Поліцейський "Пріус", аби уникнути зіткнення з іншим авто, вилетів на тротуар та збив пішохода - постраждалий потрапив до лікарні
Под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами
В 17 км от Киева рядом с селом Плюты произошло опрокидывание маршрутного автобуса с пассажирами
В центре Киева произошло крупное ДТП с участием Audi и Volkswagen (фото)
В Печерском районе Киева произошло ДТП с пострадавшими
В Киеве маршрутка с пассажирами сбила пешехода и "влетела" в дерево (видео)
В Киеве маршрутка с пассажирами сбила пьяного пешехода и влетела в дерево