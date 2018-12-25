В Киеве на Оболони произошел пожар в 16-этажном жилом доме на пр. Героев Сталинграда на последнем этаже. Об этом сообщается на сайте спасательной службы.

Также сообщается, что погибших и травмированных нет. По прибытии спасателей было установлено, что возгорание возникло в комнате.

В результате возгорания повреждены личные вещи, мебель, закопчены стены и потолок квартиры.

Напомним, что возле Буковеля вспыхнул отель.