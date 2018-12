На острове Сицилия (Италия) произошло извержение знаменитого вулкана Этна, что привело к выбросу пепла и ряду землетрясений в регионе, а также вызвало частичное закрытие сицилийского воздушного пространства вокруг горы.

Об этом сообщает AFP.

Гора Этна имеет высоту 3 300 метров и является крупнейшим действующим вулканом в Европе, с частыми извержениями, зарегистрированными в последние 2700 лет.

В сети тем временем появилось зрелищное видео стихии.

Согласно данным итальянского национального института геофизики и вулканологии, произошло более 130 сейсмических шоков в зоне. Самый сильный достиг магнитуды 4,0.

Close range view of Etna in eruption today! Video made at 2900 m elevation on #Etna. 🌋Video: Kostas Tellis pic.twitter.com/ig2PmBRmnf