Извержение вулкана в Италии: невероятные фото и видео [ Редактировать ]
На острове Сицилия (Италия) произошло извержение знаменитого вулкана Этна, что привело к выбросу пепла и ряду землетрясений в регионе, а также вызвало частичное закрытие сицилийского воздушного пространства вокруг горы.
Об этом сообщает AFP.
Гора Этна имеет высоту 3 300 метров и является крупнейшим действующим вулканом в Европе, с частыми извержениями, зарегистрированными в последние 2700 лет.
В сети тем временем появилось зрелищное видео стихии.
Etna today— Laura Fiannacca (@LFiannacca) 24 декабря 2018 г.
(Video made by me)#etna #Sicily #24dicembre pic.twitter.com/VmrWq6iZNh
Согласно данным итальянского национального института геофизики и вулканологии, произошло более 130 сейсмических шоков в зоне. Самый сильный достиг магнитуды 4,0.
Close range view of Etna in eruption today! Video made at 2900 m elevation on #Etna. 🌋Video: Kostas Tellis pic.twitter.com/ig2PmBRmnf— srb news (@srbnews0) 24 декабря 2018 г.
Напомним, ранее в Атлантическом океане произошло мощное землетрясение.
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