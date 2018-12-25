В центре Ливерпуля автомобиль въехал в толпу пешеходов (видео) [ Редактировать ]
В Ливерпуле автомобиль въехал в группу пешеходов, переходивших улицу, в результате чего два человека получили ранения.
Об этом сообщает местное издание Liverpool Echo.
По данным портала, инцидент произошел в центре города рядом с ночным клубом Diablos.
На опубликованной видеозаписи видно, как белый кроссовер Ford наехал на группу из четырех человек и протащил одного из пострадавших на капоте несколько метров.
Медики сообщили, что оба пострадавших в результате происшествия мужчин госпитализированы, один - с серьезными травмами.
В полиции заявили, что арестовали 19-летнего мужчину, который находился за рулем автомобиля, по подозрению в причинении серьезных увечий в результате опасного вождения.
Автомобиль, на котором был совершен наезд, был угнан в конце октября, после кражи со взломом в Кенсингтоне.
В Германии недавно автомобиль наехал на остановку с людьми.
по теме
ДТП у Києві: поліцейське авто "знесло" пішохода з тротуару
Поліцейський "Пріус", аби уникнути зіткнення з іншим авто, вилетів на тротуар та збив пішохода - постраждалий потрапив до лікарні
Масштабна ДТП: у Польщі перекинувся автобус з 50 пасажирами
Автобус з п'ятдесятьма пасажирами з'їхав у канаву й перекинувся - є загиблі та поранені
На Хмельниччині рейсовий автобус "влетів" у вантажівку з худобою
Аварія сталася вранці неподалік села Прибузьке
На Житомирской трассе развернуло фуру: въезд в Киев заблокирован
В результате сильного снегопада на Житомирской трассе на въезде в Киев развернуло фуру
На Полтавщині перекинулася маршрутка з пасажирами
Водій маршрутки не впорався з кермуванням і вилетів у кювет