В Ливерпуле автомобиль въехал в группу пешеходов, переходивших улицу, в результате чего два человека получили ранения.

Об этом сообщает местное издание Liverpool Echo.

По данным портала, инцидент произошел в центре города рядом с ночным клубом Diablos.

На опубликованной видеозаписи видно, как белый кроссовер Ford наехал на группу из четырех человек и протащил одного из пострадавших на капоте несколько метров.

Медики сообщили, что оба пострадавших в результате происшествия мужчин госпитализированы, один - с серьезными травмами.

В полиции заявили, что арестовали 19-летнего мужчину, который находился за рулем автомобиля, по подозрению в причинении серьезных увечий в результате опасного вождения.

Автомобиль, на котором был совершен наезд, был угнан в конце октября, после кражи со взломом в Кенсингтоне.

В Германии недавно автомобиль наехал на остановку с людьми.