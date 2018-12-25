В Італії триває виверження вулкана "Етна" [ Редактировать ]
В Італії триває виверження вулкана "Етна" - найактивнішого в Європі. Через викиди попелу на Сицилії частково закрили повітряний простір.
Сейсмологи зафіксували близько півтори сотні підземних поштовхів, пов'язаних з активністю вулкана. Найпотужніший - магнітудою чотири і нуль. Про евакуацію жителів наразі не йдеться.
Водночас місцева влада запевняє, що пильно стежить за ситуацією. Востаннє велике виверження "Етни" сталося 10 років тому.
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