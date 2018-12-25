29 людей загинули, щонайменше 23 поранені внаслідок теракту у Кабулі. Там терорист-смертник підірвав автівку, начинену вибухівкою, біля Міністерства громадських робіт Афганістану.

Після вибуху бойовики, які зайняли позиції поблизу будівлі, влаштували стрілянину із солдатами. Вона не вщухала 8 годин. Трьох терористів вдалося ліквідувати. Четвертий загинув, підірвавшись в автомобілі.

Відповідальності за напад на себе поки що ніхто не взяв.