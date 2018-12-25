Цунамі в Індонезії: більше сотні людей уважають зниклими безвісти [ Редактировать ]
До 373 зросла кількість жертв цунамі в Індонезії. Іще 128 людей уважають зниклими безвісти. Травмовані - понад 1400.
Нагадаю, стихія обрушилася на узбережжя Індонезії в ніч проти неділі 23 грудня. До пошуків потерпілих залучили сотні військовослужбовців. Вони разом із добровольцями обстежують пляжі провінцій, по яких ударила негода.
У Департаменті консульської служби МЗС заявили, що, попередньо, українців серед постраждалих від цунамі в Індонезії немає.
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