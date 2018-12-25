Християни західного обряду відзначають Різдво. За традицією, напередодні збиралися на Святвечір. У столиці долучитися до святкування можна було на Софійській площі. Заряджалася різдвяною атмосферою і наша Юлія Касян.

Зустрічати Святвечір та Різдво за григоріанським календарем на Софійську площу зійшлися тисячі людей. Кажуть, цьогоріч, завдяки погоді, атмосфера особливо святкова.

"Атмосфера очень праздничная. Мы пришли посмотреть и сыну показать большую елку, посмотреть концерт", - розповідають Катерина, Влад та Костя Данилевські, жителі Києва.

Святкування зібрало вірян різних християнських конфесій. Вони відзначають, тепер, коли свято визнане офіційно, є можливість і до церкви піти, і з ріднею зустрітися.

"Мы пришли отпраздновать Рождество, нашего Господа Иисуса Христа, это долгожданный праздник, который у нас наконец-то 25 числа наша страна отмечает. Этот праздник, мы долго этого ждали и мы очень рады, что мы смогли придти сюда, и здесь со всем нашим украинским народом отпраздновать этот праздник. Ми можемо об'єднатися і всі разом святкувати і 25, і 7, як забажається, аби тільки гарний був настрій", - говорять Віра та Ірина, жительки Києва.

Радіють і православні. Адже з'являється додатковий час, аби погуляти та зарядитися новорічно-різдвяним настроєм.

"Я лично отмечаю 7 числа, но несмотря на то, что я православный, все же я рад дополнительному выходному, потому что можно провести вечер с близкими, с родными, поэтому это хорошо", - говорить Єгор Стрельцов, житель Києва, студент.

"Різдво таке свято, його не за календарем відмічають, Різдво в душі, бо це родинне свято, Різдво, Рождество, рожденіє родини", - говорить Таїсія Петрівна, жителька Києва, викладач.

На сцені біля головної ялинки священики різних церков молилися за Україну, виступали музичні колективи та відомі виконавці. Показали публіці і різдвяний мюзикл про народження Христа.