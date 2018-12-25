Україну накрив південний циклон. У більшості регіонів - налипання мокрого снігу, хуртовини, сильні пориви вітру, на дорогах ожеледиця.

Напередоні негода вирувала на Закарпатті. У ДСНС попереджають про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах та зсувів снігу на дороги.

А столична влада звернулася до водіїв з проханням не користуватися авто без нагальної потреби та не паркуватись у непередбачених для цього місцях. У КМДА попередили: автівки, що заважатимуть проходженню снігоприбиральної техніки, евакуюватимуть.