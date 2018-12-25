На Донбасі зазнав поранень український військовий [ Редактировать ]
Один український військовослужбовець поранений на Донбасі. Загалом минулої доби зафіксовано 11 обстрілів українських позицій. Два з них - із забороненого озброєння. Такі дані штабу Операції Об'єднаних сил на 18 годину.
Під мінометним вогнем окупантів опинилися опорні пункти наших захисників у районі селища Водяне. А через обстріли біля населених пунктів Новоалександрівка, Піски та Гнутове військовим довелося відкривати вогонь у відповідь. Наш кореспондент Ігор Левенок напередодні побував у районі Горлівки. Його репортаж далі.
Неспокійна передова неподалік окупованої Горлівки. Селище Зайцеве. Зруйновані людські оселі. Навкруги - жодного місця, куди б не долетів смертоносний метал.
"Все було окрім танків, а так було все, ну ми чим маємо тим і відповіли".
Це бійці розповідають, як днями російські найманці влаштували тут бойовище. Гатили щільно з піхотної зброї та мінометів.
"Почали дуже сильно на нас натискать, ну а ми ж звичайно стояти в стороні не будемо. Бережемо себе й бережемо свою землю", - говорить Олег, військовослужбовець ЗСУ.
Знахабнілому ворогові наші солдати дали рішучу відсіч.
"Покамест, по даним розвідки, то там двоє чи троє було поранених чи двохсотих".
Мету ворожої атаки наші військові розгадати не можуть. Називають її безглуздою, адже, окрім втрат, супротивник нічого не домігся.
"Зараз такий період зими коли все видно і їм не вигідно, тому що їх можуть запросто засікти", - говорить Богдан, військовослужбовець ЗСУ.
Поки що у Зайцевому триває відносне затишшя. Зачастили ворожі безпілотники.
"Розвідка, хлопці, він літає і роздивляється наші позиції, роздивляється все".
А ще армійці фіксують на тому боці біля укріплень з'явилася важка техніка.
"Гул дуже чутно, особливо враці й по вечорах. А визначити що воно таке? Ну не кольосна це точно. Гусенічна техніка, тость бехи, саушки, то єсть так", - говорить Олександр, військовослужбовець ЗСУ.
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