У Вірджінії відбулося святкове водне шоу [ Редактировать ]
Різдво на воді. На березі міста Олександрія в американському штаті Вірджінія відбулося святкове водне шоу. Учасники, а окрім Санта-Клауса, там були також олені та ельфи, показували свої викрутаси на водних лижах перед глядачами, що зібралися на березі.
Серед інших персонажів був також Грінч - викрадач Різдва, який намагався завадити святу, однак, очікувано йому це не вдалося.
Це одна з найтриваліших різдвяних вистав у світі. Її показують на Різдво вже 33 роки поспіль.
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