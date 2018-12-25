Це одна з найтриваліших різдвяних вистав у світі

Різдво на воді. На березі міста Олександрія в американському штаті Вірджінія відбулося святкове водне шоу. Учасники, а окрім Санта-Клауса, там були також олені та ельфи, показували свої викрутаси на водних лижах перед глядачами, що зібралися на березі.

Серед інших персонажів був також Грінч - викрадач Різдва, який намагався завадити святу, однак, очікувано йому це не вдалося.

Це одна з найтриваліших різдвяних вистав у світі. Її показують на Різдво вже 33 роки поспіль.