Свято започаткували у місті ще у 19 столітті

Не овоч, а витвір мистецтва. Незвичайну різдвяну виставку влаштували у мексиканському місті Оахака. Щороку перед зимовими святами різьбярі звозять сюди вироби із редиски. Звідки походить така традиція - розповість Віталія Кушмирук.

Замки, тварини та навіть фігури святих - усе з редиски. У мексиканському містечку Оахака продовжують стару різдвяну традицію. Щороку тут влаштовують виставку виробів із найбільш поширеного у цій місцині овоча. Місцеві називають свято просто - "Ніч редиски".

""Ніч редиски" влаштовують уже 121 рік. У цей час майстри демонструють свої роботи. Спершу овочі просто збували на різдвяних ярмарках, а потім один із місцевих чиновників закликав прикрашати і самі редиски", - говорить відвідувач фестивалю.

Цьогоріч вирізьблені червоні овочі на виставку привезли більше сотні майстрів та садівників. Місцевий різьбяр Луї вирізав вченого Стівена Гокінга у візку. Каже: жодних сюжетних обмежень не було. Головне, використовувати огранічні матеріали.

"Існує правило: під час виготовлення фігурок не можна використовувати синтетичні матеріали або будь-які продукти машинного виробництва. Єдине, що дозволяють, - це овочі та дерев'яні зубочистки", - говорить Луї Едуардо Руїз, різьбяр по редисці.

Багато майстрів вирізали фігурки просто на фестивалі, щоб ті простояли довше. Редиска на свіжому повітрі швидко в'яне. Тому біля прилавків шикувалися величезні черги: відвідувачі хотіли побачити інсталяції, доки вони свіжі.

"Я вперше бачу, як редиску перетворюють на художній виріб. Це справжня дивовижа! Мистецтвом стає те, що ніколи ним не було! Я подібного ще не бачила", - ділиться враженнями Крістін, туристка.

Свято започаткували у місті ще у 19 столітті. Та саме незвичне ремесло походить іще з часів колонізаторів, які привезли до Мексики редиску. Рослина прижилася. Але у сухому ґрунті коренеплід виростав великий та непропорційний. Однак саме завдяки формі та розміру редиска виявилася зручним матеріалом для різьбярів.