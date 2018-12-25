Тина Кароль удивила поклонников новым образом. В Киеве в рамках всеукраинского тура певицы она предстала в необычном наряде - в красном костюме, декорированном сияющими пластинами цвета металлик.

"Слишком шикарно. Как можно быть настолько красивой?", "Богиня, не иначе", "Неотразимая женщина", "До мурашек по коже от восхищения!", "Наша королева", "Вы настолько божественны, что я слепну от красоты".

Ранее мы писали о том, что Тину Кароль высмеяли за дорогостоящий наряд.