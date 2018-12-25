Тисячі людей із усього світу приїхали відсвяткувати Різдво до Ватикану. Паломники зібралися сьогодні зранку на площі перед Собором Святого Петра.

Традиційно Папа Римський привітав усіх присутніх із великим християнським святом. У своїй промові Понтифік побажав світові - братерства, зокрема, і між різними державами. Папа Римський попросив злагоди для усіх регіонів світу, охоплених конфліктами: Сирії, Ємену, Корейського півострову. Не оминув увагою і Україну.

"Нехай же новонароджений Господь принесе полегшення любій Україні, яка з нетерпінням прагне знову повернути тривкий мир, який усе ще не настав. Лише з миром, який шанує права кожного народу, країна зможе піднятися після страждань, яких зазнала, та відновити гідні життєві умови для своїх громадян. Запевняю у своїй близькості християнські спільноти цього регіону та молюся за те, щоб там будувалися братерські та дружні стосунки", - наголосив Папа Римський.