Полонених українців залишили у СІЗО [ Редактировать ]
Українські моряки й надалі перебуватимуть у московському СІЗО. Таке рішення ухвалив так званий Верховний суд Криму. Там відхилили апеляцію на арешт п'ятьох українських військовополонених.
Усі вони залишаться у СІЗО до 24 січня наступного року. Сьогодні в суді розглядатимуть скаргу на арешт іще п'ятьох моряків. Нагадаю, 24 українські військовослужбовці потрапили в полон наприкінці листопада у Керченській протоці.
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