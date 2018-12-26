Українські моряки й надалі перебуватимуть у московському СІЗО. Таке рішення ухвалив так званий Верховний суд Криму. Там відхилили апеляцію на арешт п'ятьох українських військовополонених.

Усі вони залишаться у СІЗО до 24 січня наступного року. Сьогодні в суді розглядатимуть скаргу на арешт іще п'ятьох моряків. Нагадаю, 24 українські військовослужбовці потрапили в полон наприкінці листопада у Керченській протоці.