Карпаты "замело" снегом: невероятные фото [ Редактировать ]
В Карпатах на Драгобрате выпало более метра снега. Об этом сообщает группа "Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах" на странице в Facebook.
"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -10,3 градусов. Высота снежного покрова составляет 106 см", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что на снеголавинном посту Пожежевская зафиксировано от 35 до 99 см снега и мороз 8,1 градус. А на посту Плай - 5,4 градуса мороза с высотой снежного покрова 17-73 см.В свою очередь Госслужба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные синоптиков сообщает, что 26 декабря на высокогорье Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
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