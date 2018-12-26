В Киеве на Борщаговке мужчина поскользнулся на льду и умер. Инцидент произошел на улице Симиренко, 2/19, пишет "Страна".

Мужчина поскользнулся на непосыпанной дорожке, разбил при падении голову и от полученных травм скончался. Прибывшие к месту медики констатировали смерть киевлянина.

На месте происшествия также работала полиция.

Ранее мы сообщали, что мужчина разбился насмерть, упав с рождественской елки.