Мужчина поскользнулся на льду и умер [ Редактировать ]
Фото из открытых источников
В Киеве на Борщаговке мужчина поскользнулся на льду и умер. Инцидент произошел на улице Симиренко, 2/19, пишет "Страна".
Мужчина поскользнулся на непосыпанной дорожке, разбил при падении голову и от полученных травм скончался. Прибывшие к месту медики констатировали смерть киевлянина.
На месте происшествия также работала полиция.
Ранее мы сообщали, что мужчина разбился насмерть, упав с рождественской елки.
по теме
Prev Next
24 декабря 2018 16:58
Цунами в Индонезии: количество жертв продолжает расти
В результате масштабного цунами в Индонезии пострадали около 1500 человек
24 декабря 2018 13:30
На шоссе столкнулись 50 автомобилей, есть жертвы
Жуткое ДТП произошло в понедельник, 24 декабря, с участием десятка автомобилей
21 декабря 2018 14:12
Умерла известная российская актриса
В России скончалась известная актриса и и драматург
20 декабря 2018 17:02
В супермаркете Черкасс нашли труп (фото)
20 декабря в одном из супермаркетов Черкасс нашли труп мужчины
16 декабря 2018 15:16
Умер народный депутат Украины
16 декабря скончался скандальный экс-ректор налоговой академии