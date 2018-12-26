На заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по итогам военного положения могут продлить запрет на въезд мужчин из России. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на слова помощника главы Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По его словам, на заседании СНБО будет решен вопрос продления повышенного контроля за въездом иностранцев.

"Военное положение приостановлено, но что касается повышенного контроля за въездом иностранцев, то этот контроль, скорее всего, сохранится. Потому что угроза на государственной границе есть", - заявил Слободян.

Он уточнил, что контроль за въездом иностранцев могут продлить в том формате, в котором он был во время военного положения.

"Это мысль Государственной пограничной службы, что контроль за въездом иностранных граждан следует сохранить. Ведь угрозы национальной безопасности существуют на наших границах. Но этот вопрос решается. Давайте дождемся завершения заседания СНБО", - добавил он.

Ранее Порошенко прокомментировал отмену военного положения.