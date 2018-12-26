Элина Свитолина попрощалась с фанатами (фото) [ Редактировать ]
Элина Свитолина завила о том, что она завершила подготовку к грядущему старту теннисного сезона. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Уже 30 декабря стартует турнир в австралийском Брисбене, где украинка посеяна под первым номером и попробует защитить свой титул, который добыла в январе 2018 года в финальном матче с Александрой Саснович.
После этого в графике Свитолиной - выступление на Открытом чемпионате Австралии, после чего она планирует выступить за сборную Украины в матчах Кубка Федерации в Польше.
Ранее мы писали о том, что Элина Свитолина поделилась откровенным фото в ванной.
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