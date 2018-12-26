Под Киевом в снегу застряли школьный автобус и "скорая" (видео) [ Редактировать ]
Под Киевом в снежных сугробах застряли несколько машин, среди которых школьный автобус и карета скорой помощи.
Об этом в среду, 26 декабря, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.
Отмечается, что в Таращанском районе сугробы остановили восемь легковых авто. А в селе Гребени Кагарлицкого района в снежную ловушку попала карета скорой помощи. Спасатели вовремя прибыли на помощь медицинским работникам и вытащили машину.
Также на 10 километре автодороги Згуровка-Майское в снегу застрял школьный автобус. В нем находились 30 учеников. Спасатели вытащили автобус из снежного плена. Ученики не пострадали и были доставлены в школу.
Напомним, в Украине почти тысяча авто застряли в снежном "плену".
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