Под Киевом в снежных сугробах застряли несколько машин, среди которых школьный автобус и карета скорой помощи.

Об этом в среду, 26 декабря, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

Отмечается, что в Таращанском районе сугробы остановили восемь легковых авто. А в селе Гребени Кагарлицкого района в снежную ловушку попала карета скорой помощи. Спасатели вовремя прибыли на помощь медицинским работникам и вытащили машину.

Также на 10 километре автодороги Згуровка-Майское в снегу застрял школьный автобус. В нем находились 30 учеников. Спасатели вытащили автобус из снежного плена. Ученики не пострадали и были доставлены в школу.

Напомним, в Украине почти тысяча авто застряли в снежном "плену".