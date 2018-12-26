Заканчивать год на печальной ноте совсем не хочется, но отдать дать уважения и памяти тем, кто покинул нас в 2018 году, необходимо. К сожалению, за год мы потеряли одних из самых лучших артистов, музыкантов и просто талантливых людей. Их творчество оказывало влияние на целые поколения. Они всегда были в центре внимания и оставили заметный след в истории. И хоть они покинули нас, но они еще долго будут жить в нашей памяти.

15 января в возрасте 46 лет ушла из жизни Долорес О'Риордан. Солистку популярной группы The Cranberries обнаружили мертвой в отеле в Лондоне, куда она приехала для записи новой композиции. Причиной смерти назвали случайное утопление в ванне в состоянии алкогольного опьянения.

25 января умерла Людмила Сенчина - "золушка советской эстрады", исполнительница таких без преувеличения культовых советских песен, как "Золушка", "Лесной олень", "Шербурские зонтики".

12 марта на 83-м году жизни скончался культовый театральный режиссер и актер Олег Табаков. В свое время он сыграл в известных фильмах, как "Человек с бульвара Капуцинов", "Москва слезам не верит", "Д'Артаньян и три мушкетера", "12 стульев", "Семнадцать мгновений весны". Также Олег Павлович возглавлял МХТ имени А. П. Чехова.

20 апреля музыкальная индустрия лишилась Avicii, хит которого Wake Me Up слышали, наверное, даже те, кто вообще не интересуется музыкой. Диджею было всего 28 лет.

21 апреля в возрасте 49 лет скончался актер Верн Тройер. Он стал известным благодаря роли Мини-Ми в фильме "Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил". Также его можно было увидеть в "Людях в черном", "Гринче - похитителе Рождества", "Страхе и ненависти в Лас-Вегасе", фильмах серии о Гарри Поттере.

14 июня ушел из жизни знаменитый советский и российский режиссер Станислав Говорухин - создатель таких картин, как "Вертикаль" с Владимиром Высоцким, "Ворошиловский стрелок", "Десять негритят" и "Место встречи изменить нельзя".

18 июня в результате разбойного нападения был застрелен известный рэп-исполнитель XXXTentacion. Ему было всего 20 лет. Несколько месяцев назад был выпущен посмертный альбом исполнителя, который занимал 1 место в чарте Billboard.

30 августа в Москве в возрасте 80 лет скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон. Иосиф Давыдович также был политиком и общественным деятелем. Долгие годы он боролся с онкологическим заболеванием.

2 октября скончался от инфаркта советский актер и юморист Роман Карцев, знакомый зрителям по ролям в таких культовых картинах, как "Собачье сердце", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".

6 октября умерла культовая оперная дива - Монсеррат Кабалье. Певица исполнила около 88 ролей, звезду любили все. Она была известна не только в мире классической музыки, а и выступила с такими звездами рока, как Gotthard и Queen.

20 октября в страшной автокатастрофе погибла актриса "Дизель-шоу" Марина Поплавская. Ей было 48 лет.

26 октября на 74 году жизни скончался народный артист Николай Караченцов. Всего день легендарный актер не дожил до своего дня рождения.

12 ноября не стало Стэна Ли - легенда Marvel, который создал десятки супергероев и процветающую франшизу MCU. Он скончался на 96-м году жизни после экстренной госпитализации.

26 ноября в возрасте 77 лет скончался легендарный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи, чей эпик "Последний император" завоевал в свое время 9 "Оскаров".

27 ноября ушел из жизни создатель популярного мультфильма "Губка Боб Квадратные штаны" Стивен Хилленберг. Причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз, который Стивену диагностировали в марте 2017 года.

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