Жительница города Патиала (Индия) Ниана Рани, которую считали убитой и кремировали, неожиданно вернулась к родным, сообщает Times of India.

Молодая девушка пропала из Чамкаур Сахиба, где жила с мужем. Сначала родственники решили, что она бежала с любовником. Спустя некоторое время местный фермер нашел мешок с останками убитой женщины. Родственники Наины опознали драгоценности на обнаруженном трупе и решили, что девушку убил ее спутник.

Тело передали родственникам и кремировано, однако через четыре дня молодая женщина вернулась домой живой и здоровой вместе с возлюбленным. В настоящее время полиция устанавливает личность кремированного тела.

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