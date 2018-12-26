Девушка вернулась домой спустя 4 дня после кремации [ Редактировать ]
Жительница города Патиала (Индия) Ниана Рани, которую считали убитой и кремировали, неожиданно вернулась к родным, сообщает Times of India.
Молодая девушка пропала из Чамкаур Сахиба, где жила с мужем. Сначала родственники решили, что она бежала с любовником. Спустя некоторое время местный фермер нашел мешок с останками убитой женщины. Родственники Наины опознали драгоценности на обнаруженном трупе и решили, что девушку убил ее спутник.
Тело передали родственникам и кремировано, однако через четыре дня молодая женщина вернулась домой живой и здоровой вместе с возлюбленным. В настоящее время полиция устанавливает личность кремированного тела.
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