Про це заявив голова палестинського МЗС Ріяд аль-Малікі

Палестина подасть заявку на повноправне членство в ООН - уже наступного місяця. Про це заявив голова палестинського МЗС Ріяд аль-Малікі. Нині це країна-спостерігач у Раді безпеки організації.

Для отримання повного членства, її мають підтримати принаймні 9 із 15 держав-членів Радбезу. Крім того, повідомив Аль-Малікі, Палестина вимагатиме виконання "Резолюції 2334" Радбезу ООН, яка засуджує будівництво ізраїльських поселень на палестинській території.

З цього приводу керівництво Палестинської автономії планує також звернутися до Міжнародного кримінального суду.