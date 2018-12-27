Палестина подає заявку на членство в ООН [ Редактировать ]
Палестина подасть заявку на повноправне членство в ООН - уже наступного місяця. Про це заявив голова палестинського МЗС Ріяд аль-Малікі. Нині це країна-спостерігач у Раді безпеки організації.
Для отримання повного членства, її мають підтримати принаймні 9 із 15 держав-членів Радбезу. Крім того, повідомив Аль-Малікі, Палестина вимагатиме виконання "Резолюції 2334" Радбезу ООН, яка засуджує будівництво ізраїльських поселень на палестинській території.
З цього приводу керівництво Палестинської автономії планує також звернутися до Міжнародного кримінального суду.
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