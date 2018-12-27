Война на Донбассе: боевики понесли потери [ Редактировать ]
В ходе боевых действий 26 декабря в зоне Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе обошлось без потерь среди украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из минометов, обстреляв позиции Объединенных сил в районе Гнутово на Мариупольском направлении. Также под огонь противника попали военные в районе поселков Красногоровка, Луганское, Пески (Донецкое направление).
"За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - отметили в штабе.
По данным разведки, 26 декабря двух боевиков уничтожили, еще один был ранен. С утра противник открыл огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Пищевик на Мариупольском направлении.
Ранее мы писали о том, что ВСУ взяли под контроль "серую зону" на Донбассе.
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