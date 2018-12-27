Звучание любого имени, как музыкальная мелодия, рождает у окружающих те или иные чувства, которые переносятся и на самого обладателя имени. Одни звучат напористо и твердо, как, например, имя Владимир. Другие - напряженно, третьи - сексуально, пишет ASN.

Эксперты выбрали 5 женских имен, которые считаются самыми сексуальными для мужчин.

Лолита

Лолита имеет очень эффектную внешность и личность. При этом по характеру она может быть достаточно сдержанная и деликатная. Внутри нее таится великая сила, она не боится трудностей и пытается сохранять благоразумие. Она может быть достаточно амбициозной, независимой и уверенной в себе. Лолита всегда жаждет новых впечатлений, стремится к роскоши и вниманию. Хотя Лолита очень востребована у представителей противоположного пола, ее требовательность может отпугнуть многих мужчин. Часто к ней тянутся тонкие и чувствительные мужчины, в то время как ей нужен партнер с твердым характером.

Наталья

Наталья отличается самолюбием и упрямым характером. Она бывает слишком прямолинейна, не любит критики, но в то же время веселая и доброжелательная по натуре. Эта женщина обаятельная и жизнерадостная, и при этом знает, когда применить эти качества. Мужчину Наталья выбирает долго, готова раскрыться только тому, кому доверяет, может испытывать его на прочность и проверяет, насколько он искренен. Наталья может взять инициативу в свои руки, чуткая к желаниям партнера и умеет построить гармоничные отношения.

Ксения

Ксения отличается общительностью и привлекательностью. Она очень восприимчива, может бурно реагировать на какие-то события или слишком близко принимать к сердцу замечания других. Когда она поставила себе цель, она может быть очень упорной и терпеливой. В ее лице вы найдете прекрасного и преданного друга. Она любит экспериментировать, спонтанная, и ей чужды комплексы. Мужчин покоряет ее обаяние, которым она умело пользуется, когда нужно. Ксения довольно часто влюбляется и все время витает в облаках, поэтому ей нужен сильный и опытный партнер, который подарит ей защиту.

Марианна

Марианна - это волшебная и эмоциональная женщина, которая легко добивается любви окружающих людей. Благодаря общительности и веселому нраву она часто довольно рано выходит замуж. Она всегда следит за своей внешностью, любит баловать себя покупками и модными вещами. У нее строптивый характер, и она обладает горячим темпераментом, а порой любит поспорить. Марианна пытается сдерживать свои эмоции, хотя внутри нее кипит вулкан страсти. Она найдет свое счастье с уравновешенным и опытным мужчиной.

Ульяна

Ульяна - справедливая, сильная и открытая натура. Ей не свойственный эгоизм или высокое самомнение. Такая женщина сохраняет мягкость и нежность, но бывает время нерешительная. Для нее немыслимо обидеть другого человека, а ее женственность привлекает много мужчин. Она обладает множеством творческих талантов и хорошо развитым воображением. Как правило, это обладательницы красивой и немного таинственной внешности. За внешней сдержанностью в нее нередко скрывается ранимая и чувствительная натура.

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