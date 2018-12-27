Лісники захищають ялинки від браконьєрів (відео) [ Редактировать ]
За кілька днів до нового року українці продовжують купувати ялинки. Їдуть на спеціальні базари та у лісництва. Але є й ті, хто хоче отримати деревце до свят задарма непомітно вивезти з лісу. Як лісники борються з браконьєрами - дивіться далі.
Не перший рік Марія вирощує ялинки у лісгоспі. Каже: процес довготривалий. Якщо насінина і приживеться, то дерево у півтора метра з неї виросте лише за років шість. Тих, хто заради новорічних свят знищує лісові насадження, дівчина просто не розуміє.
"Якщо людина порядна - вона не полізе в лісі не буде красти ялинку. Це просто що другі люди не цінують труда нашого, що ми їх вирощуємо, а другі - крадуть", - говорить Марія Спис, працівник лісгоспу.
З досвіду працівники лісгоспу знають - браконьєри орудують скрізь. Розповідають: зрізають все, що їм подобається. Головне, аби місце було тихе.
"Крадуть там, де є гарні під'їзди - це навколо сіл. Місцеве населення - там може один-два, а там вже такі браконьєри масштабні, ми поки таких ще не ловили. Це основному зараз рубають на полях, на людських паях - там, де самосів. Там уже працюють екологи і правоохоронні органи", - говорить Михайло Бобик, інженер з охорони та захисту лісу ДП "Бориспільський лісгосп".
Мінімальний штраф за ялинку стартує від 453 гривень. До цієї суми додається ще й адмінстягнення від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів. Тож вигідніше - придбати деревце законно.
Якщо купувати ось таку красуню у лісництві - вона обійдеться вам у 1200 гривень. Та якщо зріжете самовільно - штраф за неї становитиме понад дві тисячі.
Крім штрафу - борються з браконьєрами й іншими методами. Наприклад, оброблюють ялинки спеціальною рідиною. Для здоров'я людини такий розчин не шкідливий, а от на запах - дуже неприємний. Але ефективніше, кажуть лісники - постійно контролювати місця можливої вирубки.
"Ми затверджуємо план патрулювання з правоохоронними органами, також залучаємо до патрулювання екологічну інспекцію і ЗМІ. Патрулюємо місця там, де можуть бути браконьєри", - говорить Михайло Бобик, інженер з охорони та захисту лісу ДП "Бориспільський лісгосп".
Аби й самим не зрізати ялинок більше потрібного у лісництвах працюють на замовлення. Можна навіть вибрати дерево, яке можна зрубати. Але без штрафів та шкоди довкіллю.
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