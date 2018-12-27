Світові ціни на нафту еталонних марок знижуються після різкого зростання - про це свідчать дані сьогоднішніх торгів. Так, нафта марки Brent в Лондоні подешевшала на 1 долар 17 центів.

Тепер один барель нафтової суміші цієї компанії коштує 54 долари 12 центів. Хоча ще напередодні - ціни різко зросли.

Приміром, станом на 7 годину 26 грудня вартість березневих ф'ючерсів, зокрема, на нафтову суміш марки Brent піднялася на більш як 5 відсотків. Ціна за один барель - перевищувала 55 доларів.