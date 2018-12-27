На світових торгах подешевшала нафта [ Редактировать ]
Світові ціни на нафту еталонних марок знижуються після різкого зростання - про це свідчать дані сьогоднішніх торгів. Так, нафта марки Brent в Лондоні подешевшала на 1 долар 17 центів.
Тепер один барель нафтової суміші цієї компанії коштує 54 долари 12 центів. Хоча ще напередодні - ціни різко зросли.
Приміром, станом на 7 годину 26 грудня вартість березневих ф'ючерсів, зокрема, на нафтову суміш марки Brent піднялася на більш як 5 відсотків. Ціна за один барель - перевищувала 55 доларів.
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