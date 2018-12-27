Громадські активісти закликають розслідувати багатомільйонні зловживання Андрія Павелка [ Редактировать ]
"Розслідувати справу Андрія Павелка!" - з такою вимогою сьогодні біля НАЗК зібралися громадські активісти. Вони намагалися потрапити на засідання комісії, яка розглядає справу нардепа, та до зали мітингарів не пустили.
Активісти обурюються - більш ніж півроку вимагають від агентства, аби справу чиновника розслідували, та поки що марно.
Нагадаємо, Андрія Павелка, голову Футбольної Федерації України, звинувачують у нецільовому використанні державних коштів - за даними журналістів, за його сприяння на рахунках фіктивної фірми осіло понад 8 мільйонів доларів.
"Павелко - это народный депутат, который, в принципе, должен показывать пример - как для людей, он показывает пример - как надо воровать. 20 млн. грн. незадекларированных доходов, по нему - порядка 11 деклараций, которые должны были передать в надлежащие органы. И до сих пор, больше, чем полгода, как их не передают", - наголосив Денис Шинкаренко, голова ГО "Стоп Нелегал".
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