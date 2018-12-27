Війна на Донбасі: під Горлівкою активізувалися ворожі диверсанти [ Редактировать ]
На передовій сьогодні - три провокації. Бойовики обстрілювали українські позиції на Донецькому та Маріупольському напрямках. Наші армійці відкривали вогонь у відповідь. Неспокійно і в районі Горлівки.
Докладніше про ситуацію там - Ігор Левенок.
"Применяют они и минометы 82 и 120 калибр. - У населений пункт прилітає? - Прилетает, им все-равно куда бить".
Передова в районі окупованої Горлівки. Ділянка фронту, яку утримують наші піхотинці. Довжелезні окопи. Від укріплення й до укріплення пересуватися можна тільки так. Адже тут, майже з усіх боків, за тобою пильнують "очі" супротивника.
"Они нас могут с пяти сторон обстрелять", - говорить Сергій, військовослужбовець Збройних сил України.
Ворога видивляються й наші армійці. Позиційна війна - така. Вчасно помітив активність окупантів - встиг врятуватися. Дав адекватну відповідь.
"Вчера лазили, а сегодня что-то не видно их, так нормально".
"Снайпер, пулемет где-то откуда-то, начинают кошмарить, провоцируют что-бы дали ответку. Но прицельно, если бьют - то стараются прицільно", - розповідає Максим, військовослужбовець Збройних сил України.
Півтора місяця тому на цій позиції ворожий снайпер Сергієві поцілив у ногу. На щастя, куля пройшла на виліт. Солдат уже знову в строю:
"По окопам там перебегали, ну возле ворот - он меня там "ляпнул". Побаливает еще, а так нормально, жить можно".
Військовики пояснюють особливість цих позицій - вони, ніби, клином, урізалися в лінію оборони супротивника. Тож нападу можна чекати звідусіль.
"Вони вилазять і працюють з чотирьох-п'яти сторін, а буває так, що роблять вилазку і роблять вилазку у шосту сторону. - А це як? - Ну, образно це, коли ми не чекаємо, що вони там є, а вони звідти вилазять", - розповідає Максим, військовослужбовець Збройних сил України.
Про "вовка промовка" - і він якраз тут. Армійці спостерігають на тому боці рух бойовиків:
"В єльнике два наблюдателя в белих маскхалатах. - Це що? - Пока наблюдаем, пока "мінус", "мінус"!
Армійці помітили на тому боці ворожу активність, зав'язалася стрілянина, військові наказали нам цей момент пересидіти в бліндажі.
Ось так і минають воєнні будні. І хлопці кажуть - вони тут, аби в Україні був мир і було свято:
"Всю Україну, вітаємо з Новим роком і Різдвом. Всіх благ, нехай люди відмічають і будуть впевнені, що ми тут свою задачу виконаємо".
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