На передовій сьогодні - три провокації. Бойовики обстрілювали українські позиції на Донецькому та Маріупольському напрямках. Наші армійці відкривали вогонь у відповідь. Неспокійно і в районі Горлівки.

Докладніше про ситуацію там - Ігор Левенок.

"Применяют они и минометы 82 и 120 калибр. - У населений пункт прилітає? - Прилетает, им все-равно куда бить".

Передова в районі окупованої Горлівки. Ділянка фронту, яку утримують наші піхотинці. Довжелезні окопи. Від укріплення й до укріплення пересуватися можна тільки так. Адже тут, майже з усіх боків, за тобою пильнують "очі" супротивника.

"Они нас могут с пяти сторон обстрелять", - говорить Сергій, військовослужбовець Збройних сил України.

Ворога видивляються й наші армійці. Позиційна війна - така. Вчасно помітив активність окупантів - встиг врятуватися. Дав адекватну відповідь.

"Вчера лазили, а сегодня что-то не видно их, так нормально".

"Снайпер, пулемет где-то откуда-то, начинают кошмарить, провоцируют что-бы дали ответку. Но прицельно, если бьют - то стараются прицільно", - розповідає Максим, військовослужбовець Збройних сил України.

Півтора місяця тому на цій позиції ворожий снайпер Сергієві поцілив у ногу. На щастя, куля пройшла на виліт. Солдат уже знову в строю:

"По окопам там перебегали, ну возле ворот - он меня там "ляпнул". Побаливает еще, а так нормально, жить можно".

Військовики пояснюють особливість цих позицій - вони, ніби, клином, урізалися в лінію оборони супротивника. Тож нападу можна чекати звідусіль.

"Вони вилазять і працюють з чотирьох-п'яти сторін, а буває так, що роблять вилазку і роблять вилазку у шосту сторону. - А це як? - Ну, образно це, коли ми не чекаємо, що вони там є, а вони звідти вилазять", - розповідає Максим, військовослужбовець Збройних сил України.

Про "вовка промовка" - і він якраз тут. Армійці спостерігають на тому боці рух бойовиків:

"В єльнике два наблюдателя в белих маскхалатах. - Це що? - Пока наблюдаем, пока "мінус", "мінус"!

Армійці помітили на тому боці ворожу активність, зав'язалася стрілянина, військові наказали нам цей момент пересидіти в бліндажі.

Ось так і минають воєнні будні. І хлопці кажуть - вони тут, аби в Україні був мир і було свято:

"Всю Україну, вітаємо з Новим роком і Різдвом. Всіх благ, нехай люди відмічають і будуть впевнені, що ми тут свою задачу виконаємо".