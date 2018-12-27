Матча постепенно становится господствующей тенденцией в сфере здорового питания. Но 2019 год - год, когда матча станет не просто "этим зеленым напитком", а окажется в списке основных продуктов в рационе каждого человека, заботящегося о своем здоровье, пишет сайт Popsugar.

По сути, матча - это гораздо более концентрированная форма зеленого чая, то есть кофеина в чашке намного больше. Вкус напитка немного землистый, но в сочетании с вашим любимым молоком (коровьим, соевым, миндальным), он очень вкусный.

Вот несколько интересных фактов об чае матча от Мирославы Ульяниной, эксперта по питанию и мотивационного health-спикера:

1. Оригинальный матча - родом из Японии. Тогда он вкусный, ароматный, цвета молодой зеленой травы. Но его любят подделывать. Китайцы, конечно. Разница - очевидна. Китайский матча - серо-зеленый, аромат и вкус - не выражены;

2. Урожай матча собирают вручную и только 1 раз в году, перед сбором кусты закрывают от солнечных лучей, чтобы увеличить количество аминокислот и хлорофилла в листьях, чем предоставить им насыщенного темно-зеленого цвета и сладковатого привкуса;

3. У матча в 137 раз больше антиоксидантов, чем в обычном зеленом чае, в 60 раз больше, чем в шпинате;

4. Матча повышает физическую выносливость на 24%;

5. В 1/2 чайной ложки матча - 289 мг растительного белка (когда в зеленом чае - всего 3 мг).

6. Содержит много микроэлементов (калий, железо, кальций), витаминов (А, группа B, C, Е, K)

7. Включает мощные антиоксиданты - катехины - которые борются со свободными радикалами (профилактика рака).

8. Содержит аминокислоту L-Теанин (L-Theanine), которая стимулирует синтез альфа-волн, которые расслабляют, но не вызывают сонливости (японские монахи заваривали матча для медитаций), а также гормонов дофамина и серотонина, которые улучшают настроение, способствуют лучшей работе памяти и концентрации внимания.

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