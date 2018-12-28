На электростанции прогремел взрыв [ Редактировать ]
Департамент полиции Нью-Йорка сообщает о том, что на электростанции Кон Эдисон в Квинс взорвался трансформатор.
Спикер полиции Боб Макджи сообщил, что после взрыва возникло несколько пожаров, передает CNN.
В результате взрыва небо над Нью-Йорком окрасилось в голубой цвет.
"Свечение, которое можно наблюдать над городом появилось из-за взрыва трансформатора на электростанции Кон Эдисон в Квинс. Пожар находится под контролем", - заявили в полиции.
ADVISORY: The lights you have seen throughout the city appear to have been from a transformer explosion at a Con Ed facility in Queens. The fire is under control, will update as more info becomes available. Follow @fdny, @NYPD114pct and @conedison. pic.twitter.com/fdzQKs1wVV— NYPD NEWS (@NYPDnews) 28 декабря 2018 г.
Напомним, что также в одной из воинских частей произошел взрыв.
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