Голодний шатдаун: американських урядовців безкоштовно підгодовують ресторатори [ Редактировать ]
Допоки уряд США переживає вже сьомий день шатдауну, ресторан у Вашингтоні пропонує всім урядовим працівникам безкоштовні бургери.
Власник закладу Пітер Табібан влаштовує таку акцію вже не вперше. 2013 року - за двотижневий період шатдауна він роздав понад 15 тисяч бургерів і мало не опинився на межі банкрутства. Та, попри усі ризики, цьогоріч він не відмовився від своєї ідеї. Каже - смакуючи бургери можна розв'язати будь-які проблеми. І навіть завершити шатдаун.
"Ми сподіваємося, що цією акцією зможемо заохотити якнайбільше політиків прийти до нашого кафе. За смачним соковитим бургером вони нарешті зможуть розслабитися та не замиленим оком подивитися на простих держслужбовців, які фактично лишилися без грошей та без роботи на свята", - переконаний Пітер Табібан, власник ресторану.
по теме
У Івано-Франківську відвідувачі кав'ярні самостійно встановлюють ціни
Спочатку містяни сприймали таку ініціативу насторожено, та згодом звикли й полюбили незвичайну кав'ярню
"Повечеряти в небі": у Малайзії відкрили ресторан на висоті 45 метрів
Чи відважилися гості на таку "екстремальну вечерю"?
В Нью-Йорке "посинело" небо (фото, видео)
На заводе компании Consolidated Edison в районе Квинс Нью-Йорка произошел взрыв трансформатора. Об этом в пятницу, 28 декабря
На электростанции прогремел взрыв
Департамент полиции Нью-Йорка сообщает о том, что на электростанции Кон Эдисон в Квинс взорвался трансформатор
Полиция обнаружила тела двух подростков в саду их отца
В штате Джорджия полиция обнаружила тела двух подростков, зарытых в саду их отца, который подрабатывал в роли Санта-Клауса в местном супермаркете