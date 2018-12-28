Допоки уряд США переживає вже сьомий день шатдауну, ресторан у Вашингтоні пропонує всім урядовим працівникам безкоштовні бургери.

Власник закладу Пітер Табібан влаштовує таку акцію вже не вперше. 2013 року - за двотижневий період шатдауна він роздав понад 15 тисяч бургерів і мало не опинився на межі банкрутства. Та, попри усі ризики, цьогоріч він не відмовився від своєї ідеї. Каже - смакуючи бургери можна розв'язати будь-які проблеми. І навіть завершити шатдаун.

"Ми сподіваємося, що цією акцією зможемо заохотити якнайбільше політиків прийти до нашого кафе. За смачним соковитим бургером вони нарешті зможуть розслабитися та не замиленим оком подивитися на простих держслужбовців, які фактично лишилися без грошей та без роботи на свята", - переконаний Пітер Табібан, власник ресторану.