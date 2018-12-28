В Индонезии произошло мощное землетрясение [ Редактировать ]
28 декабря в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8, сообщает "УНН" со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Землетрясение произошло на глубине 40 км примерно в 65 км к югу от города Маноквари, столицы индонезийской провинции Западное Папуа на острове Новая Гвинея в Индонезии. По словам представителя агенства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны, магнитуда землетрясения составила 6,1.
Землетрясение ощущалось достаточно сильно в течение 6 секунд в Южном Маноквари, и 5 секунд в Маноквари. Некоторые из жителей запаниковали и оставили свои дома, а некоторые собрались в поле.
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