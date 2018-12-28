Артист студии "Дизель Шоу" Максим Нелипа сообщил о том как актеры встретились вместе после смертельного ДТП в котором погибла Марина Поплавская. Об этом свидетельствует пост в Facebook.

На снимке видно как весь основной состав актеров собрались за праздничным столом, где рядом от них на экране телевизора размещено фото погибшей Марины.

Поводом для встречи стала предновогодняя фотоссесия. Одним из снимков Максим Нелипа поделились с подписчиками в сети. Также на кадре видно, что они в компании продюсеров студии "Дизель шоу" и Сергеем Писаренко и Евгением Никишиным отмечают встречу.

Сами артисты "Дизель Шоу" обещают в скором времени вернуться к гастрольной деятельности. Начало первых выездов запланированы на конце января.

Первый гастрольный тур по Украине артисты решили полностью посвятить погибшей Марине. Данный тур будет называть "Марина с нами".

Также стоит отметить, что художественный руководитель "Дизель шоу" Егор Крутоголов дебютировал на театральной сцене, сыграв в спектакле "В Бореньке чего-то нет" с "Квартетом И". Артист студии Виктория Булитко и Евгений Сморигин для детей в Житомире сыграли благотворительный концерт.

Ранее мы писали о том, что актер "Дизель Шоу" впервые после жуткой аварии вышел на сцену.