Житель Бостона (Англия) Эндрю Кларк выиграл 96 млн долларов. Однако об этом он узнал спустя шесть недель после розыгрыша. Мужчина нашел счастливый билет в своем автомобиле, пишет "УНН".

Новоиспеченный миллионер и его вторая половинка Триша Фэйрхерст уже купили новый дом и две машины. Также они планируют поделиться выигрышем со всеми членами семьи.

Англичанин также признался, что в текущем году его внучка получила щедрый подарок на День рождения - 200 (250 долл.) вместо 40 фунтов стерлингов (50 долл.) на счет. В следующем году англичане планируют отправится в отпуск на Маврикию, Мальдивы и Гавайи.

Ранее мать-одиночка выиграла в лотерею 200 миллионов долларов.