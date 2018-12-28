В Киеве напали и избили певца DZIDZIO [ Редактировать ]
В пятницу, 28 декабря, в центре Киева напали на украинского поп-певца DZIDZIO, настоящее имя которого Михаил Хома. Об этом на странице в Facebook сообщила представитель артиста Лилия Слюсар.
Нападение произошло перед эфиром, который был запланирован у DZIDZIO в офисе одной из радиостанций. Детали происшествия будут озвучены позже.
"По ситуации с нападением на Михаила Хому сегодня утром перед эфиром на "Хит ФМ" мы дадим официальные комментарии позже", - написала менеджер.
DZIDZIO украинская поп-группа, основанная в 2009 году, солистом которой является Михаил Хома. Выступает в жанре "комедийного антигламурного попа". Использует суржик и ненормативную лексику.
Ранее популярный музыкант напал на соседку и бросился с ножом на полицейского.
по теме
В Киеве перевернулся автомобиль, пострадал ребенок
Водитель и мама ребенка не пострадали
Российского певца не пустили в Украину
Известного российского певца не пустили в Киев
Камеры наблюдения засняли ненавистника "евроблях"
В Киеве камеры видеонаблюдения засняли вандала, который прокалывает колеса автомобилям с еврономерами
В Киеве автомобиль с пьяным водителем перевернулся на крышу
Автомобиль перевернулся на улице Закревского