В пятницу, 28 декабря, в центре Киева напали на украинского поп-певца DZIDZIO, настоящее имя которого Михаил Хома. Об этом на странице в Facebook сообщила представитель артиста Лилия Слюсар.

Нападение произошло перед эфиром, который был запланирован у DZIDZIO в офисе одной из радиостанций. Детали происшествия будут озвучены позже.

"По ситуации с нападением на Михаила Хому сегодня утром перед эфиром на "Хит ФМ" мы дадим официальные комментарии позже", - написала менеджер.

DZIDZIO украинская поп-группа, основанная в 2009 году, солистом которой является Михаил Хома. Выступает в жанре "комедийного антигламурного попа". Использует суржик и ненормативную лексику.

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