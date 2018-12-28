Безпілотник знищив речника терористів в Афганістані [ Редактировать ]
В Афганістані заявили про загибель чільного речника терористів "Ісламської держави" від удару з безпілотника у провінції Хорасан.
Військові США підтвердили заяву афганської армії, утім зазначили, що це сталося ще 23 грудня, а не 26, як кажуть афганці. За їхніми даними, внаслідок удару був ліквідований іще один бойовик угруповання. Про ймовірні жертви серед цивільного населення - ніяких повідомлень немає.
Убитий речник - Султан Азіз Азам - до вступу до лав "Ісламської держави" був популярним афганським журналістом і поетом.
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