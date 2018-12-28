На США обрушился снежный шторм, есть погибшие [ Редактировать ]
По меньшей мере, 2 человека погибли в результате снежного шторма, который обрушился на Соединенные Штаты Америки. Кроме того, власти отменили 865 авиарейсов, около 7 тысяч были осуществлены с задержками, пишет USA Today.
В частности, шторм обрушился на штаты Небраска, Северная Дакота, Южная Дакота, Миннесота и Канзас (в последнем объявили чрезвычайное положение). В некоторых районах выпало до 25 см снега. Мало того, в штатах Джорджия, Нью-Йорк и Пенсильвания выпало от 2,5 до 5 см осадков.
На сегодняшний день есть информация о двух погибших в связи с погодными условиями – один мужчина скончался в результате ДТП в Канзасе, а также в Луизиане упало дерево на трейлер, в котором жила 58-летняя американка. Ранее сообщалось, что прошлом месяце в США также бушевала стихия, в связи с которой были отменены или поданы с задержкой тысячи авиарейсов.
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