На одной из АЗС в селе Ксаверовка, что в Васильковском районе Киевской области, в руках работника автозаправочной станции сработал запал от гранаты. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Как пояснил 24-летний мужчина, запал он нашел несколько дней назад в поле.

Следственно-оперативная группа изъяла кольцо и рычаг от запала УЗРГМ. Также в качестве свидетелей были опрошены работники автозаправочной станции, которые стали очевидцами события.

В результате взрыва сотрудник АЗС получил телесные повреждения в виде ампутации двух пальцев на правой руке. Он был госпитализирован в районную больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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