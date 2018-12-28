Группа крови влияет на склонность к серьезным заболеваниям [ Редактировать ]
Ученые считают, что с группой крови связаны особенности защиты организма от токсинов, вирусов и бактерий, - поэтому данный фактор определяет и склонность к тем или иным болезням. Об этом пишет "Медицина 2.0".
Склонность к тромбозу. Образование тромбов - опасное явление для сердечно-сосудистой системы: тромбы вызывают закупорку вен, нарушения кровоснабжения, тромбоэмболии, высокий риск инфарктов, инсультов и смерти. Исследования показывают, что обладатели первой группы крови имеют самый низкий риск тромбов. Наиболее значителен этот риск у людей со второй и третьей группой - повышен на 30%. У людей с четвертой - на 20%.
Склонность к сердечной недостаточности. Научные эксперты констатируют, что больше всего на вероятность сердечной недостаточности влияют третья и четвертая группы крови. Обладатели второй группы подвержены ей меньше всех.
Склонность к язве желудка. Ученые связывают развитие этого заболеваниями с особенностями иммунного ответа на инфекцию. Наличие первой группы крови влияет на склонность к язве наиболее существенно. Обладатели второй и третьей группы страдают от нее реже остальных.
Склонность к раку желудка. Замечено, что к этому заболеванию склонны обладатели второй группы крови. Почему - пока неясно. У первой группы, в свою очередь, самый низкий риск появления рака желудка.
Склонность к раку поджелудочной железы. Первая группа влияет на наименьшую заболеваемость, тогда как при второй группе риск развития этого вида рака повышается выше на 32%, при четвертой - на 51%, при третьей - на 72%.
В большинстве случаев замеченной связи между группой крови и склонностью к определенным болезням ученые не могут точно сказать, что обуславливает ее. По одной из версий, таким обстоятельством может быть влияние кровяных антител на воспаление в организме.
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