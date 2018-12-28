Из-за того, что Евгений Мураев написал донос на своих бывших соратников в Службу безопасности Украины, 20 активистам его партии "Наши" запретили въезд на территорию России. Об этом на своей странице в Facebook сообщила блогер Елена Маркосян.

"Друзья написали, что 20 активистам партии Жени Мураева "Наши" запретили въезд на территорию России. А как все хорошо начиналось! Евгений сам искал активные контакты с Москвой, поставил в число первоочередных задач установление мира в Украине, а потом вдруг что-то произошло", - написала Маркосян.

Она отметила, что история с уходом Мураева от Рабиновича и сверхбыстрым стартом нового политпроекта "Наши" изначально выглядела некрасиво. При том что Мураев не один месяц создавал свою политсилу, номинально пребывая в партии "За життя".

"Мураев планировал уход давно, действовал активно, но при этом не уходил из партии "За життя", пока не приоперился под ее крылышком. Или пока не получил соответствующую команду? В сети пишут, что верно второе, и что командует им Банковая. А у меня уже нет оснований не верить этому", - констатировала блогер.

По ее словам, апогеем политического предпринимательства Мураева стал открытый призыв к главе СБУ принять меры к пятой колонне и "руке Кремля".

"Чем он думал, когда сам искал контакты с Кремлем? Или тогда можно было искать, чтобы обеспечить себе статус перспективного политика? Все это грустно. Но пострадал от своей политической предприимчивости не только сам Мураев. Как теперь оказалось - и его соратники из "Наших" - тоже. Перебежчик запутался, в какую сторону он бежит, - и в результате завел свою команду в политическое болото, в котором они все дружно начинают тонуть. И из которого, очевидно, им уже не выкарабкаться", - подытожила Елена Маркосян.