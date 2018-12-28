Активистам Мураева отказали во въезде в Россию из-за сотрудничества их лидера с СБУ [ Редактировать ]
Из-за того, что Евгений Мураев написал донос на своих бывших соратников в Службу безопасности Украины, 20 активистам его партии "Наши" запретили въезд на территорию России. Об этом на своей странице в Facebook сообщила блогер Елена Маркосян.
"Друзья написали, что 20 активистам партии Жени Мураева "Наши" запретили въезд на территорию России. А как все хорошо начиналось! Евгений сам искал активные контакты с Москвой, поставил в число первоочередных задач установление мира в Украине, а потом вдруг что-то произошло", - написала Маркосян.
Она отметила, что история с уходом Мураева от Рабиновича и сверхбыстрым стартом нового политпроекта "Наши" изначально выглядела некрасиво. При том что Мураев не один месяц создавал свою политсилу, номинально пребывая в партии "За життя".
"Мураев планировал уход давно, действовал активно, но при этом не уходил из партии "За життя", пока не приоперился под ее крылышком. Или пока не получил соответствующую команду? В сети пишут, что верно второе, и что командует им Банковая. А у меня уже нет оснований не верить этому", - констатировала блогер.
По ее словам, апогеем политического предпринимательства Мураева стал открытый призыв к главе СБУ принять меры к пятой колонне и "руке Кремля".
"Чем он думал, когда сам искал контакты с Кремлем? Или тогда можно было искать, чтобы обеспечить себе статус перспективного политика? Все это грустно. Но пострадал от своей политической предприимчивости не только сам Мураев. Как теперь оказалось - и его соратники из "Наших" - тоже. Перебежчик запутался, в какую сторону он бежит, - и в результате завел свою команду в политическое болото, в котором они все дружно начинают тонуть. И из которого, очевидно, им уже не выкарабкаться", - подытожила Елена Маркосян.
по теме
Санкции против России: когда решение ЕС вступит в силу
В субботу, 29 декабря, вступит в силу решение Европейского союза о продлении санкций против России
Все захваченные Россией украинские моряки признали себя военнопленными
Все незаконно захваченные Россией в Азовском море украинские моряки заявили следствию, что они военнопленные
Украина расширила эмбарго на импорт российских товаров
Кабинет министров Украины расширил перечень товаров из России, которые запрещены для импорта
Украина наложит санкции на российских депутатов - Порошенко
Украинские власти расширят санкционный список: в него попадут российские депутаты, которые поддерживали агрессию России в Керченском проливе
Бюджет-2019: президент подписал изменения в Бюджетный кодекс
Глава государства Петр Порошенко подписал законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины"