20 кілограмів бурштину вилучили українські правоохоронці з машини, водій якої намагався перетнути українсько-польський кордон на одному з переходів.

Необроблений "сонячний камінь" правопорушник акуратно розклав у однакові поліетиленові пакети і заховав у паливний бак. На невдаху-контрабандиста прикордонники склали протокол та відпустили додому. Тепер на нього чекає суд. Зазвичай єдине покарання у таких випадках штраф.

Сума залежить від ваги контрабанди. До слова, за рік львівські прикордонники вилучили понад 100 кілограмів бурштину, який намагалися незаконно вивезти з країни.

"Сьогодні о 7 ранку на міжнародному автомобільному пункті пропуску Грушів виявлено орієнтовно 20 кг необробленого каміння бурштину. Різного кольору та різного за формами. Наразі цей бурштин був переданий працівникам фіскальної служби для проведення експертиз і надання суми оцінки цієї контрабанди", - говорить Ярослава Мельник, начальник прес-служби Львівського прикордонного загону.