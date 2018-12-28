Напередодні Нового року без води. У карпатському містечку Свалява жителі 74 квартир уже тиждень не можуть помитися. Через аварію на водогоні мешканці залишились і без опалення. Тим часом працівники водоканалу та районні чиновники ігнорують мешканців та журналістів. Лише за тиждень після прориву труби, двоє робітників таки зглянулися і прийшли допомогти мешканцям.

У черзі з бутлями та відрами - люди чекають машину - від самого ранку. Хтось, навіть, пропускає роботу, аби тільки набрати води. Бодай технічної.

"Но тать посудину помити, їсти. Вказали що це вода чиста. Вчора казав, що в лабораторії воду, аналізи зробили. На, се чиста вода?"

Без води мешканці двох багатоповерхівок по вулиці Торговій - уже тиждень.

"Вот мы собираем, копим всю посуду. Раз в день, вечером, мы все это отсюда убираем,тут ее моем, затыкаем. Потом тут же полоскаем другой водой. И так каждый вечер", - говорить Ірина Думенда, жителька міста Свалява.

Так само складають і брудні речі на прання. А про таку розкіш як ванна, взагалі не згадують. Плюс до цього через відсутність води, у багатьох не працюють котли. А отже немає і опалення. Марія Малишевська четвертий день з бронхітом.

"Пойте зайдіть сюди, зайдіть Це з 20 числа, люди добрі.. Ну де такоє може бути. Це є ужас Дивіться чим я ся грію", - говорить Марія Малишевська, жителька міста Свалява.

Усе через аварію. Старі труби прорвало ще 20 грудня. Відтоді - жителі постійно навідуються у "Водоканал" та інші інстанції. Робочі з'явилися лише за тиждень, бо в них були свята. Нині на ділянці працюють - двоє.

"Покишо шурфуємо комунікації, де подводящі до дома, щоб в нього ся врізати якось. треба трубу знайти, вона на глубині 3,5 м. і кабеля ідуть. Ну, дуже так система налутана. От хлопці вручну копають", - говорить Сергій Решетар, майстер водопроводу Свалявського водоканалу.

Ми спробували отримати коментар керівництва "Водоканалу". Приходили двічі - та на місці були лише бухгалтери.

"Добрий день дівчата, вже прийшов хтось з керівництва? - Зараз подивлюся. Не нервуйтеся. Ні, ще нема, не прийшли".

А от керівники підприємства, схоже, взагалі не нервують через те, що мешканці сімдесяти чотирьох квартир - живуть у середньовіччі.

"Ви несете відповідальність за проведення робіт. То їх діла нам воду треба. Лєна не роби, пірря не піднімай".

Ми дуже хотіли почути позицію і керівників районної ради, на балансі якої перебуває "Водоканал". Але і їх у розпал робочого дня на місці немає. Орендарі, які винаймають у райраді приміщення, кажуть у чиновників корпоратив. Не відповідає очільниця району Мирослава Ливч і на телефонні дзвінки.

Мешканцям двох будинків залишається тільки мріяти, що вода з'явиться бодай у новому році.