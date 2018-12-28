В "Опозиційній платформі - За життя" вже прокоментували останні соціологічні дані. В заяві на сайті організації відзначають - дослідження демонструють, що політсила впевнено входить до лідерів електоральних симпатій українців, а підтримка Юрія Бойка як єдиного кандидата неухильно зростає.

А ось що думає сам політик про об'єднання і які бачить перспективи "Опозиційної платформи - За життя".

"Перш за все я хочу сказати, що ми були праві, коли об'єднались в єдиний опозиційний фронт проти сьогоднішньої влади, і виборці нас підтримали, про це свідчать соціологічні опитування. Це було правильно, це була відповідь на те, що хотіли виборці.

А своїми спільниками ми бачимо всіх, хто хоче миру в країні, тому що головне для нас принести мир, хто хоче відновлення економіки, відновлення робочих місць і створення стабільної процвітаючої країни і таких людей багато, багато суспільних об'єднань, багато політичних партій, ми проводимо весь час переговори і вважаю, що ці переговори завершаться об'єднанням ще декількох політичних сил навколо, і навіть не навколо, а для створення єдиного опозиційного фронту", - говорить Юрій Бойко, засновник "Опозиційної платформи - За Життя".